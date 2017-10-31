Супрун обещает, что тарифы на медицинские услуги для украинцев пока не изменятся

Тарифы на медицинские услуги для украинцев пока не изменятся.

Читайте такжеКак выбрать семейного врача: рекомендации Минздрава

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила сегодня в Киеве во время пресс-завтрака на тему: «Медицинская реформа: смерть или выздоровление медицины в Украине?».

«В 2018 мы переходим к изменению финансирования на первичном звене (медицины). Это не произойдет за один день. Финансирование по новой системе будет проходить круглый год. Лечение в поликлиниках и больницах не изменится с 1 января 2018 года, останется пока как сейчас», - сказала Супрун.

Она отметила, что реально Украина только с 1 января 2020 перейдет на другую систему финансирования сферы медицины.

«Изменений тарифов пока не будет. Ничего не меняется на этом уровне. Пока от 1 января 2018 мы все должны найти своего врача. Когда вы приходите к своему врачу, вы должны бесплатно получать свои услуги, которые признаны государством. Это каждый прием врача, получение листков нетрудоспособности, выписка рецептов, базовые анализы - крови, мочи и т.д., ЭКГ. Есть список таких услуг на сайте Минздрава. Это бесплатно. Вы не должны ничего платить за эти услуги семейному врачу. Врач не может взять от вас деньги. Вы будете его «подставлять». Потому что тогда мы от Национальной службы здоровья можем разорвать с врачом контракт. Даже не давайте (денег). Все услуги напрямую покрыты государством, напрямую врачу придут деньги. Не через главного врача, не через областной совет или другие инстанции, а ему напрямую. Не платите врачу ничего», - подчеркнула Супрун.

Она акцентировала, что оплата за предоставление медицинских услуг пациенту будет осуществляться через Национальную службу здоровья.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№ 6327).

Читайте такжеПредоставление экстренной медицинской помощи в Украине будет бесплатным - Супрун

В соответствии с законом, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.

Кроме того, за счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

Также 19 октября парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы, и принял в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).