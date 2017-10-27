На оккупированную территорию Донбасса доставлено более 200 тонн продуктовых наборов от ООН

11:09, 27 октября 2017
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В грузовых автомобилях - продуктовые наборы от Всемирной продовольственной организации ООН.

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На оккупированную территорию Донбасса доставлено более 200 тонн продуктовых наборов от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию последовало 11 грузовых автомобилей с продуктовыми наборами общим весом почти 213 тонн от Всемирной продовольственной организации ООН», - говорится в сообщении.

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Теги: #война на Донбассе#российская оккупация Донбасса#гуманитарная помощь для Донбасса от ООН