На оккупированную территорию Донбасса доставлено более 200 тонн продуктовых наборов от ООН

На оккупированную территорию Донбасса доставлено более 200 тонн продуктовых наборов от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию последовало 11 грузовых автомобилей с продуктовыми наборами общим весом почти 213 тонн от Всемирной продовольственной организации ООН», - говорится в сообщении.