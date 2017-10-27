Украина получила лекарства против ботулизма и столбняка

Украина получила 150 доз протиботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, лекарства европейского производства передал Международный Комитет Красного Креста в Украине.

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Предоставленноя количество лекарств, которые Украина получила как гуманитарную помощь, покроет потребность на следующие шесть месяцев.

Минздрав работает над тем, чтобы включить закупку медикаментов для лечения больных опасными инфекционными заболеваниями, которые сопровождаются высоким уровнем смертности, такие как дифтерия, столбняк, бешенство, ботулизм, малярия, в централизованные государственные закупки уже в этом году. Для этого подготовили расчеты к бюджетной программы закупки медикаментов для больных эти инфекционные заболевания. Централизованная закупка таких лекарств станет возможной после внесения изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

Сыворотки хранятся на специализированном складе ГП «Укрвакцина».

Подробная инструкция относительно получения иммуноглобулинов для пациентов в случае необходимости будет разослана в регионы в ближайшие дни.