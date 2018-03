Педиатры рассказали, какие лекарства нельзя назначать детям с ОРВИ

Как отметили УНИАН в Минздраве, врачам, назначая лечение пациентам с ОРВИ следует опираться на современные доказательные клинические руководства, протоколы и рекомендации (The National Institute for Health and Care Excellence (www.nice.org.uk), American academy family practice (www.aafp.org), American academy of pediatrics (www.aap.org), Cochran library (www.cochranelibrary.com), Medscape (www.medscape.com), UpToDate (www.uptodate.com), Centers for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov), World Health Organisation (www.who.int) и др.).

Минздрав просит принять к сведению, что при заболевании ОРВИ следует учитывать следующую информацию:

Назначение антибиотиков не рекомендуется.

Противовирусные препараты – не рекомендуемые (кроме озельтамивира и занамивира по показаниям).

Иммуномодуляторы – не рекомендуются, могут быть вредны.

Интерфероны – не рекомендуются, эффективность сопоставима с плацебо.

Антигистамины – не рекомендуются, эффективность при лечении ОРВИ не доказана.

Сиропы от кашля – не рекомендуются, могут быть вредны у детей до 4 лет.

Комбинированные лекарства от простуды – запрещены детям младшего возраста, но облегчают симптомы у взрослых.

Витамины – не рекомендуемые, эффективность не доказана.

Растению препараты – эффективность не доказана.

Минздрав рекомендует врачам проводить разъяснительную работу с медицинским персоналом и пациентами о неэффективности использования этих групп препаратов у детей и потенциального вреда самолечения.