Число заболевших новым гриппом в мире превысило 5200

Число заболевших гриппом H1N1 в мире превысило 5200. По данным Всемирной Организации здравоохранения, случаи заболевания подтверждены в 30 странах, подавляющее большинство из них - в Мексике, где произошла вспышка болезни, и в Соединенных Штатах.

От вируса умер 61 человек, 56 из них - в Мексике. В Китае - в попытке предотварить распространение вируса - в карантин помещены более 300 человек, включая иностранцев.

В то же время, в материковом Китае подтвержден второй случай заболевания вирусом H1N1. Еще одним заболевшим стал 19-летний студент по фамилии Лю, у которого первоначально было выявлено подозрение на новый грипп. 8 мая он прибыл в Пекин из Канады, а 10 мая у него появились первые симптомы заболевания. На следующий день он выехал на поезде в Цзинань (административный центр провинции Шаньдун). За медицинской помощью пациент обратился только 11 мая. В настоящее время его состояние стабильное и он постепенно выздоравливает.

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