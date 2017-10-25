Зубко тоже пообещал, что медицинская реформа будет качественной для украинцев

В Украине после внедрения медицинской реформы один врач в сельской местности будет обслуживать до 1,5 тыс. пациентов с доступностью к амбулатории – до 5 км.

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Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил во время выступления на заседании Совета регионального развития, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

По его словам, первоочередная задача правительства - интегрировать качественную медицинскую услугу непосредственно в сельскую территорию. И такую возможность дают два закона: принятый в целом «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» и принятый в первом чтении президентский законопроект № 7117 «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности».

Зубко сообщил, что в 23 тысячах сел и поселков есть 4 тысячи амбулаторий и 12 тысяч 700 ФАП, функция которых в основном состоит в транспортировке пациента «в район» или «область», где есть условия для квалифицированной помощи.

«В условиях, когда полностью отсутствует первичное звено медицины в сельской местности, ни один врач от Бога не сможет предоставить качественную услугу. Например, в 71% украинских ФАПов вообще отсутствует водоснабжение, в 75% - нет водоотвода, в 82% сельских амбулаторий отсутствуют санузлы. Поэтому мы должны перейти от старой системы финансирования койко-мест к профилактике здоровья украинцев, и это амбициозная задача, которую ставит перед нами президент Украины", - подчеркнул Зубко.

По его мнению, законопроект 7117 способен сформировать действенную модель медицины первичного уровня.

«Прежде всего, через формирование сети сельских медицинских учреждений, внедрение современных технических решений и системы мотивации для врачей. Важное направление - внедрение телеметрической медицины. С ее помощью врач сельской амбулатории сможет в режиме on-line получить консультацию в медицинском учреждении вторичного и третичного уровня, передать анализы и результаты исследований пациента. Проникновение интернета в сельской местности - возможность использования онлайн сервисов - учебных, по повышению квалификации, подключения к системе eHealth, введения электронных карточек пациентов», - отметил Зубко.

Среди первоочередных шагов по развитию медицины в сельской местности: максимальное усиление существующих учреждений первичной медицины - реконструкция, оборудование; кадровое обеспечение с одновременным строительством новых, где существует критическая необходимость.

«Мы проведем консультации с местным самоуправлением и врачами относительно амбулаторных участков, которые должны появиться на территории района с покрытием всей площади сельской территории, включая населенные пункты и малые города; предоставления услуг; переориентации каждой первичного звена не на районный центр, а непосредственно на амбулаторию, в которой есть врач, оборудование, транспорт и качественное предоставление первичной помощи. Наша амбициозная цель - обеспечить количество пациентов на одного врача - до 1500 с доступностью к амбулатории до 5 км », - подчеркнул Зубко.

По его словам, для каждого медучреждения первичного уровня будет утвержден обязательный перечень оборудования в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, в том числе и средства телекоммуникации, информатизации, скоростной интернет и мобильная связь.

Также Зубко назвал важной задачей усиление кадрового обеспечения сферы медицины.

«Речь идет о разработке учебных программ будущих врачей, начиная от школьной парты, переквалификации медицинского персонала, последипломном образовании, разработке образовательных программ, механизме трудоустройства выпускников. Ключевой вопрос - мотивация работников первичной медицины. Речь идет о конкурентной зарплате, жилье, современных технических средствах, транспорте», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств».

Также 19 октября парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы, и принял в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).