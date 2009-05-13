Специалисты ЕС проинспектируют украинские молочные предприятия

Ветеринарная служба Украины ожидает инспектирование специалистами Европейского Союза украинских молочных предприятий в августе этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петр ВЕРБИЦКИЙ.

«Визиты по инспектированию молочных предприятий были проведены в прошлом году, и мы ожидаем повторный визит где-то в августе (т.г. – УНИАН)», - сказал П.ВЕРБИЦКИЙ.

Он добавил, что перечень предприятий, которые будут инспектироваться, будет уточнен в июне.

Напомним, специалисты продовольственно-ветеринарного бюро Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (FVO - Food and Veterinary Office) провели аудит украинских молочных предприятий с 23 июня по 4 июля 2008 г. на предмет экспорта украинской продукции в ЕС. По результатам аудита Украине были высказаны замечания.