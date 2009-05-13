Кабмин ввел обязательную маркировку содержания ГМО в продуктах

Кабинет министров Украины принял решение по введению обязательной маркировки содержания генетически модифицированных организмов при производстве отечественных продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения, которое вступает в силу с момента публикации соответствующего постановления, журналистам сообщил первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК.

«Мы (Минэкономики) предлагали ввести маркировку продовольственных товаров, в которых есть ГМО больше 0,9% - так как это существует в Европейском Союзе, но по предложению министра юстиции было принято решение, чтобы не устанавливать это решением Кабинета министров, а исходить из технических возможностей лабораторий, которые есть сегодня в Госпотребстандарте. Таким образом, любое наличие ГМО в продукте обязательно должно быть обозначено на этикетках любого продовольственного товара отечественного производства», - сказал С.РОМАНЮК.

Он также сообщил, что стоимость маркировки и услуг анализа будет рассчитана Госпотребстандартом. Он отметил, что при анализе для лабораторий прибыль предусмотрена не будет.

Отвечая на вопрос, достаточно ли лабораторий для проведения анализов на содержание ГМО, С.РОМАНЮК сказал: «Сегодня у нас есть такие лаборатории, я не могу сказать точную цифру, но такие лаборатории есть».

На уточняющий вопрос, означает ли это, что после вступления в силу постановления о маркировке новые партии товаров должны быть соответствующим образом промаркированы, С.РОМАНЮК сказал: «Да, производители будут обязаны на этикетках обозначать, присутствует ли в продукте ГМО или нет, и в каком количестве».

Справка УНИАН. Ведение маркировки продукции, производимой с использованием генетически модифицированного сырья, откладывается с конца 2007 года, в частности, из-за отсутствия лабораторий для исследования продукции.

В ноябре 2008 года в Украине был принят государственный стандарт, в соответствии с которым все продукты питания, содержащие генетически модифицированные организмы (ГМО), должны маркироваться.

***ГМО (генетически модифицированные организмы) - это живые организмы (животные, растения, бактерии и вирусы), генотипы которых были искусственно изменены при помощи методов генной инженерии для придания им некоторых полезных свойств. Например, в растения можно ввести гены, отвечающие за устойчивость к вредителям, гербицидам, неблагоприятным условиям произрастания. Или в геном животных можно ввести модификации, позволяющие увеличить содержание полезных белков в молоке.

Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутагенеза. Основным видом генетической модификации в настоящее время является использование трансгенов для создания трансгенных организмов.