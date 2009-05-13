Кабмин ввел обязательную маркировку содержания ГМО в продуктах
Стоимость маркировки и услуг анализа будет рассчитана Госпотребстандартом... Любое наличие ГМО в продукте обязательно должно быть обозначено на этикетках продовольственных товаров отечественного производства...
Кабинет министров Украины принял решение по введению обязательной маркировки содержания генетически модифицированных организмов при производстве отечественных продуктов питания.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения, которое вступает в силу с момента публикации соответствующего постановления, журналистам сообщил первый заместитель министра экономики Сергей РОМАНЮК.
«Мы (Минэкономики) предлагали ввести маркировку продовольственных товаров, в которых есть ГМО больше 0,9% - так как это существует в Европейском Союзе, но по предложению министра юстиции было принято решение, чтобы не устанавливать это решением Кабинета министров, а исходить из технических возможностей лабораторий, которые есть сегодня в Госпотребстандарте. Таким образом, любое наличие ГМО в продукте обязательно должно быть обозначено на этикетках любого продовольственного товара отечественного производства», - сказал С.РОМАНЮК.
Он также сообщил, что стоимость маркировки и услуг анализа будет рассчитана Госпотребстандартом. Он отметил, что при анализе для лабораторий прибыль предусмотрена не будет.
Отвечая на вопрос, достаточно ли лабораторий для проведения анализов на содержание ГМО, С.РОМАНЮК сказал: «Сегодня у нас есть такие лаборатории, я не могу сказать точную цифру, но такие лаборатории есть».
На уточняющий вопрос, означает ли это, что после вступления в силу постановления о маркировке новые партии товаров должны быть соответствующим образом промаркированы, С.РОМАНЮК сказал: «Да, производители будут обязаны на этикетках обозначать, присутствует ли в продукте ГМО или нет, и в каком количестве».
Справка УНИАН. Ведение маркировки продукции, производимой с использованием генетически модифицированного сырья, откладывается с конца 2007 года, в частности, из-за отсутствия лабораторий для исследования продукции.
В ноябре 2008 года в Украине был принят государственный стандарт, в соответствии с которым все продукты питания, содержащие генетически модифицированные организмы (ГМО), должны маркироваться.
***ГМО (генетически модифицированные организмы) - это живые организмы (животные, растения, бактерии и вирусы), генотипы которых были искусственно изменены при помощи методов генной инженерии для придания им некоторых полезных свойств. Например, в растения можно ввести гены, отвечающие за устойчивость к вредителям, гербицидам, неблагоприятным условиям произрастания. Или в геном животных можно ввести модификации, позволяющие увеличить содержание полезных белков в молоке.
Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутагенеза. Основным видом генетической модификации в настоящее время является использование трансгенов для создания трансгенных организмов.