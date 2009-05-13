Молодежь, обучающаяся в ПТУ, самая уязвимая к инфицированию ВИЧ

Молодежь, которая учится в профессионально-технических училищах, является наиболее уязвимой к инфицированию ВИЧ-инфекцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал исполнительный директор Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Андрей КЛЕПИКОВ.

“Ученики профессионально-технических училищ обычно рано начинают сексуальную жизнь. В этой группе молодежи также наивысший уровень употребления наркотиков. Именно поэтому Альянс в декабре 2008 начал проект по быстрому тестированию студентов ПТУ на наличие ВИЧ-инфекции”, - сообщил он, отметив, что в рамках проекта планируется провести по меньшей мере тысячу экспресс-тестирований.

По словам А.КЛЕПИКОВА, на сегодня уже протестированы 400 учащихся и можно говорить о первых результатах. “Из 400 проведенных экспресс-тестирований - три ВИЧ-положительные. Цифра вроде бы незначительная. Однако если сравнивать с прошлогодним тестированием студентов высших учебных заведений (где среди 15 тысяч обнаружили 4 случая инфицирования ВИЧ-инфекцией), то эти показатели в десять раз выше", – отметил он, добавив, что в Украине 919 заведений профессионально-технического образования, в которых обучается полмиллиона молодежи.