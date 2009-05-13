Украина и РФ будут помогать друг другу

Украина и Россия должны быть готовыми помогать друг другу в случае выявления гриппа А/H1N1 в одной из стран.

Об этом в комментарии УНИАН заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО.

«Украина и Россия чрезвычайно сильно связаны человеческими связями. В прошлом году около 15 млн. человек пересекли украинско-российскую границу в обоих направлениях. Сотни тысяч россиян летом традиционно отдыхают в Украине, составляя наибольшую среди иностранцев группу потребителей услуг отечественной туристической индустрии. Сотни тысяч украинцев, в свою очередь, находят в этот период в России сезонную работу», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По убеждению посла, все эти огромные человеческие потоки, безусловно, окажутся под ударом в случае выявления в Украине или Российской Федерации неединичных случаев заболевания гриппом А/H1N1.

По его словам, к этому приведет как вполне ожидаемая паника и страх ехать к соседям, так и неминуемые ограничения на соответствующие путешествия, которые будут вводить правительства двух стран. Также появление гриппа в одной из наших стран, скорее всего, приведет к ограничению ввоза свинины, других видов мяса и продукции сельского хозяйства из Украины в Россию и наоборот, добавил К.ГРИЩЕНКО.

«Наши соответствующие рынки сильно взаимосвязаны. В условиях объективного серьезного спада украинско-российской торговли под воздействием мирового экономического кризиса «эпидемический фактор» нанесет особенно болезненный удар по развитию целых секторов народного хозяйства обеих стран. К этому следует готовиться уже сегодня и продумывать средства минимизации возможных негативных явлений», - считает посол.

В то же время, по мнению К.ГРИЩЕНКО, главное, чтобы проблемой гриппа не воспользовались лоббисты корпоративных интересов для продавливания через правительственные структуры ограничений на импорт качественной продукции иностранных конкурентов, а при помощи СМИ - для агитации за изменение планов на отдых. «Все мы помним, как в прошлые годы недобросовестные конкуренты украинских туристических операторов стремились использовать так называемый «крымско-татарский фактор» для распространения через центральные российские СМИ мысли об опасности отдыха в Крыму. При этом за все годы ни разу крымские татары не создали проблем российским отдыхающим. Такой именно, а может, и еще более масштабный риск существует и в ситуации с гриппом», - считает К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день страны имеют все необходимы каналы для коммуникации и сотрудничества для того, чтобы медики Украины и России координировали свои профилактические и антиэпидемические действия, а правительства двух стран подготовили комплекс мероприятий на случай возникновения острой ситуации.

«Такие мероприятия должны, с одной стороны, обеспечить быструю локализацию вируса, сделать невозможным его массовое распространение, а, с другой - не допустить необоснованного блокирования свободного движения людей и товаров между Украиной и Российской Федерации. Угроза эпидемии - повод для взаимопомощи, а не взаимоизоляции», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.