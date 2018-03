Кофе - наркотик?

При лишении кофе у завзятых кофеманов изменяются ЭЭГ и мозговой кровоток. Именно они приводят к головной боли и сонливости. Более того, медики выяснили, что постоянно пить кофе бесполезно.

Кофеманы жить не могут без кофе. Без чашки любимого напитка они начинают по-настоящему плохо себя чувствовать: начинается головная боль, наваливается усталость, становится трудно сконцентрироваться. Хотя синдром кофеиновой отмены медикам давно известен, никто до сих пор не изучал его объективными нейрофизиологическими методами. Теперь это сделали ученые с медицинского факультета Университета Вермонта (University of Vermont College of Medicine) и медицинского факультета Университета Джона Хопкинса ( Johns Hopkins School of Medicine).

Участвовать в исследовании медики пригласили 16 постоянно пьющих кофе людей. В пересчете на кофеин они потребляли около 400 миллиграмм кофеина ежедневно, из чего и исходили при определении ежедневной экспериментальной дозы.

В ходе эксперимента, длившегося семь недель, испытуемым надо было два раза в день глотать капсулы, в которых содержалось либо 200 миллиграмм кофеина, либо аналогичное количество плацебо. Естественно, они не знали, какие именно капсулы им дают. У каждого испытуемого период получения кофеина сменялся периодом плацебо и наоборот.

В качестве нейрофизиологических показателей ученые выбрали измерение мозгового кровотока и электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Скорость мозгового кровотока измеряли в средних мозговых и в передних мозговых артериях по методу допплеровского ультразвукового исследования. Измерение происходило примерно через полтора часа после приема второй капсулы. ЭЭГ снимали при помощи электродов, наложенных на кожу головы, в 16 точках (отведениях).

Субъективное состояние испытуемых исследователи оценивали по опросникам двух типов. А чтобы во время эксперимента они не получали кофеин неконтролируемо, в домашних условиях, им запретили на это время употреблять соответствующие продукты и лекарства.

Больше всего ученых интересовали объективные нейрофизиологические показатели, сопутствующие отмене кофеина. Оказалось, что смена кофеина на плацебо у всех испытуемых увеличила скорость мозгового кровотока по сравнению с его показателями на фоне длительного приема кофеина или на фоне длительного же приема плацебо.

По ЭЭГ авторы работы оценивали мощность ритмов в отдельных частотных диапазонах. Выяснилось, что при отмене кофеина увеличивается мощность ритмов в тета-диапазоне (4-8 Hz). Этот ритм для человеческой ЭЭГ считается медленным. В то же время мощность быстрого бета-ритма (14−30 Hz) в состоянии кофеиновой отмены снижается.

Затем исследователи обратились к субъективному состоянию испытуемых. Причем сравнивали то, что они говорили сами, с результатами опросников. Результаты показали, что при отмене кофеина усиливается усталость, раньше наступает утомление, возникают вялость, медлительность, падает энергетика, снижается живость восприятия и меняется даже отношение к окружающим. Лишенные кофеина становятся менее дружелюбными и более раздражительными. Плюс появляется головная боль.

Данные хорошо соотносятся с объективными нейрофизиологическими показателями. Так, увеличение скорости мозгового кровотока может лежать в основе субъективного ощущения головной боли, которую испытывают люди при "кофеиновой ломке". Усиление медленного тета-ритма и ослабление быстрого бета-ритма - это показатели сниженной бодрости и повышенной сонливости.

В качестве другой задачи исследователи хотели также оценить эффект острого (однократного) и хронического потребления кофеина. При смене плацебо на кофеин (острое потребление) на ЭЭГ наблюдалось усиление мощности быстрого бета-ритма. Но при длительном потреблении кофеина этот эффект исчезал, то есть к стимулятору наступало привыкание.

"Хотя любители кофе считают, что кофеин их постоянно бодрит, мы не нашли разницы по показателям ЭЭГ между испытуемыми, длительно принимавшими кофеин, и теми, кто длительно принимал плацебо", - говорит доцент психиатрии Университета Вермонта Стэйси Саймон (Stacey Sigmon).

news.i.ua