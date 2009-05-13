Кошмары полезны для психики?

Накануне в сетевой печати были опубликованы результаты исследования американских ученых, которые пришли к выводу, что плохие сновидения не только не вредны для эмоционального состояния людей, но и, наоборот, оказывают положительное воздействие на психику.

Как объяснили ученые, плохие сны обычно бывают вызваны большим количеством накопленных за день эмоций и в период сна позволяют мозгу привести их в порядок. Чаще всего неприятные сновидения человек видит уже под утро во время так называемой фазы "быстрого сна". Именно странные, страшные и просто необъяснимые сновидения позволяют человеку пережить страх и негативные ощущения во время сна и избавиться от них еще ночью.

При этом, ученые отделили просто плохие сны от кошмаров, которые заставляют человека просыпаться по ночам, испытывая паническое чувство страха. При этом у многих людей не сразу получается отделить кошмары от реальности, и ощущение существующей опасности остается у них и после пробуждения. Об этом сообщается на научном сайте "Хелс24".

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