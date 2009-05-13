Херсонщина: грибами отравились двое 5-летних детей

В Херсонской области от отравления грибами пострадали двое пятилетних детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в области, в детское отделение Каховской районной больницы с диагнозом – отравление грибами попали две 5-летние девочки, проживающие в селе Василевка этого же района.

В целом за 2009 год в Херсонской области от отравления дикорастущими грибами уже пострадали 6 человек, среди которых 3 детей.