Херсонщина: грибами отравились двое 5-летних детей
11:14, 13 мая 2009Страна
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Доставлены в больницу
В Херсонской области от отравления грибами пострадали двое пятилетних детей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в области, в детское отделение Каховской районной больницы с диагнозом – отравление грибами попали две 5-летние девочки, проживающие в селе Василевка этого же района.
В целом за 2009 год в Херсонской области от отравления дикорастущими грибами уже пострадали 6 человек, среди которых 3 детей.
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