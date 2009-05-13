Как выбрать правильные солнечные очки - советы врачей

Специалисты рекомендуют при приобретении солнцезащитных очков учитывать следующие факторы:

1. На очках должна присутствовать наклейка "более 95% защиты от ультрафиолета"

2. Линза очков должна быть с затемнением естественных цветов: нейтрально-серого, янтарно-желтого, коричневого или зеленого.

3. Затемнение должно блокировать около 80 % солнечного света, но не более 90%.

4. Выбирать нужно те очки, которые можно спокойно носить поверх контактных линз, так как они защищают от иссушающего эффекта теплого воздуха.

5. Для маленьких детей и младенцев ношение солнечных очков обязательно: их глаза всегда должны быть защищены от прямых солнечных лучей.

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