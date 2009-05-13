Большая часть заболевших гриппом A/H1N1 не нуждается в госпитализации - ООН

Большая часть заболевших гриппом A/H1N1 не нуждается в госпитализации.

Об этом УНИАН сообщили в Центре новостей ООН.

Отмечается, что к 12 мая из 30 стран мира поступили сообщения о 5 тис. 251 случаях инфицирования гриппом A/H1N1. В Мексике зарегистрировано 2 тис. 59 лабораторно подтвержденных заболеваний. 56 заразившихся умерли. В США вирус поразил 2 тыс. 600 человек с тремя фатальными исходами. По одному смертельному исходу зарегистрировано в Канаде и Коста-Рике. В Канаде вирусом заразились 330 человек.

При этом ВОЗ обращает внимание на то, что заболевание протекает как в легкой, так и в тяжелой формах. Обычно у заразившихся вирусом A/H1N1 лиц наблюдается температура и першения в горле, но при тяжелой форме грипп сопровождается пневмонией, которая требует искусственной вентиляция легких с помощью дыхательного аппарата.

ВОЗ обращает внимание на тот факт, что в США и Мексике две группы населения, оказались затронутыми вирусом. Первая - это лица с хроническими заболеваниями, такими как ослабленная иммунная система или диабет. Вторая - ранее здоровые дети и молодые люди. Экспертам пока не известны причины его воздействия именно на эти категории лиц.

ВОЗ подчеркнула, что большая часть заболевших не нуждается в госпитализации или антивирусных медикаментах. При этом Организация настоятельно рекомендует не принимать аспирин в случае заболевания, поскольку он может вызвать синдром Рея.

По данным, поступившим в ВОЗ, в Мексике и США в госпитализации нуждаются от 9% до 10% всех заболевших.