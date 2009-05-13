Чем опасен аспирин?

Мы привыкли к тому, что аспирин способен выручить нас при различных проблемах с самочувствием, ведь он прекрасно справляется с повышенной температурой, разжижает кровь и т.д.

Но, вот злоупотреблять им все же не стоит, ведь этот препарат таит в себе опасность, особенно чреват последствиями неконтролируемый прием этого лекарства.

Поэтому, прежде чем принять решение о его приеме, следует проконсультироваться с врачом, даже если раньше у вас не возникало проблем, относительно этого препарата.

Тем более, с аспирином следует соблюдать осторожность родителям, которые с его помощью стараются «сбить» повышенную температуру у своего малыша, в этом случае консультация врача просто необходима.

Ведь бесконтрольное применение аспирина способно стать причиной самых различных негативных побочных эффектов в любом возрасте.

В группе риска, в большей степени, находятся те, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как, после приема этого препарата могут возникнуть боли в области желудка, возможно открытие кровотечения, изъязвления слизистой желудка и кишечника.

Чтобы воздействие на слизистую было не столь агрессивным, то следует принимать аспирин после еды, при этом лучше измельчить таблетки и запить их большим количеством воды или молока. Можно запить и щелочной минеральной водой или же раствором пищевой соды.

А вот если вы страдаете язвенными болезнями желудка или двенадцатиперстной кишки, у вас присутствуют проблемы со свертываемостью крови, то вам категорически следует отказаться от приема аспирина.

Побочные действия этого препарата могут усиливаться, причем в значительной степени, под воздействием алкоголя.

Помимо всего сказанного, аспирин способен вызывать аллергические реакции, такие как бронхоспазм, кожная сыпь, отеки губ и век, кожные высыпания.

Если же больной страдает хроническим бронхитом или бронхиальной астмой, то следует всегда помнить о том, что аспирин может послужить причиной обострения этих заболеваний, все зависит от дозы и длительности приема препарата.

Также, необходимо учитывать тот факт, что под запретом находится и одновременный прием аспирина с гормональными препаратами, и с таким лекарствами, как индометацин, бутадион и препаратами, действие которых направлено на снижение свертываемости крови.

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