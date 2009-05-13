В Лисичанске открыли аптеку для ветеранов

В Лисичанске Луганской области в рамках областных торжеств, посвященных Дню Победы, открыли новую ветеранскую аптеку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, во время открытия аптеки председатель облгосадминистрации Александр АНТИПОВ отметил, что, к сожалению, не всегда от местной власти зависит решение ветеранских проблем из-за ограниченности бюджетного финансирования. "Но выход из любой ситуации мы всегда пытаемся найти", - сказал он.

По его словам, одну из неотложных проблем - дороговизну лекарственных препаратов - в области удается решать с помощью коммунального предприятия "Луганская областная "Фармация". С 2003 года предприятием открыто 9 специализированных аптек на территории области, где ветеранам предоставляется 20-процентная скидка на медикаменты отечественного производства. При каждой ветеранской аптеке работают кабинеты врачей-терапевтов, которые проводят медицинские консультации и дают рекомендации по приему лекарств.