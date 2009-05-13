Реклама - причина детского ожирения

Более двух третей всей телевизионной рекламы еды, которую видят дети, занимает реклама высококалорийной и нездоровой пищи. Об этом на Европейском конгрессе по ожирению заявила австралийская специалистка по раку Бриджет Келли, основываясь на проведенном в 11 странах исследовании.

Лидерство по рекламированию нездоровой пищи принадлежит Германии и США, в которых приводящие к ожирению продукты занимают 90 процентов рынка рекламы еды. На последнем месте оказались Австралия и Великобритания, в которых вредные продукты рекламируются в половине всех роликов о пище.

Келли и ее коллеги считают, что необходимо срочно принимать меры по ограничению рекламы высококалорийных продуктов. "Дети видят за год от четырех до шести тысяч рекламных роликов о пищевых продуктах, из них от двух до четырех тысяч рекламируют нездоровую пищу", - заявила она. Ученые уверены, что это чрезмерное количество. Ограничение рекламы нездорового питания, считают они, поможет борьбе с детским ожирением.

В настоящее время во всем мире около 177 миллионов детей и подростков до 18 лет страдают клиническим ожирением. Из них 22 миллиона - дети до пяти лет. Ожирение влечет за собой повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Однако, отметила Бриджет Келли, правительства большинства стран не хотят регулировать рынок рекламы продуктов питания.

vovremya.info