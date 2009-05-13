У женщин иммунная система более мощная

По мнению медиков из Университета им Макгилла в канадском Квебеке, иммунные системы женщин и мужчин не только по разному реагируют на раздражители, но и делают это с разной силой. Практические опыты канадских специалистов доказали, что женская иммунная система способна сильнее и активнее мужской бороться с внешней инфекцией и раздражителями.

Секрет силы женского иммунитета кроется в большой выработке двух основных женских гормонов - эстрогена и эстрадиола, которые в значительной степени стимулируют химический ответ на бактериальные патогены. В организмах мужчин эти гормоны также есть, но они не являются доминирующими, поэтому такой же сильной реакции здесь уже нет.

Более того, говорят специалисты, эстроген, производимый в женском организме, способен блокировать производство натурального фермента Caspase-12, иногда выполняющего роль своеобразного блокатора воспалительных процессов. Вместо этого, женская иммунная система уже на "первой линии обороны" выставляет против инфекционных явлений и патогенных организмов довольно сильную гормональную комбинацию эстроген-эстрадиол, которые блокируют воспаление на начальном этапе. У мужчин подключение более сильных средств происходит позже.

"Наши результаты однозначно показали, что женская иммунная система имеет более мощный противовоспалительный ответ", - говорят канадские медики.

Ученые говорят, что пока их опыты проводятся только на лабораторных мышах, но сделанные выводы универсальны - фермент Caspace-12 есть и в организме людей, равно как и женские гормоны.

"Единственное, что нас удивило, так это то, что гормоны подавляют воздействие противовоспалительного фермента Caspase-12", - говорит руководитель исследования доктор Майя Салех. По ее словам, в организме мужчин также можно несколько усилить иммунный ответ, введя в состав клеток гормон 17-бета-эстрадиол.

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