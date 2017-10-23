В Украине проживает 42 млн 444 тысяч человек - Госстат

С начала года численность населения Украины сократилась на 139,6 тыс. лиц. По состоянию на 1 сентября 2017 года численность населения составляет 42 млн 444 тыс. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Читайте такжеДемографическая ситуация в Украине: на 100 умерших - 61 рожденных

Отмечается существенное превышение количества умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 63 живорожденных.

По данным Госстата, по состоянию на 1 августа население Украины составляло 42 млн 514 тыс. лиц.

Согласно обнародованной статистике, с начала года в Украине родились 243 862 человека, умерли 386 505 человек.

Кроме того, с начала года из Украины уехали 218,1 тыс. человек, а количество приезжих составляет 221,1 тыс. лиц.