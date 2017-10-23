Послом доброй воли ВОЗ избрали 93-летнего президента Зимбабве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) избрала послом доброй воли президента Зимбабве Роберта Мугабе.

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Как сообщает Reuters, об этом решении объявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус на конференции по неинфекционным заболеваниям (НИЗ) в Уругвае.

"Для меня большая честь объявить, что президент Мугабе согласился стать послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Африке с целью повлиять на его партнеров в регионе и определить приоритеты НИЗ", - подчеркнул он.

В то же время, назначение 93-летнего Мугабе раскритиковали многие политики и международные правозащитные организации.

В частности, власти Великобритании заявила, что такое решение ВОЗ "неожиданное и неутешительное".

В свою очередь представитель Госдепартамента США высказал мнение, что назначение президента Зимбабве послом доброй воли "противоречит идеалам ООН по уважению прав человека и человеческого достоинства". Он добавил, что Вашингтон "разочарован" в связи с решением Всемирной организации здравоохранения.

Согласно информации, западные страны считают, что Мугабе содействовал разрушению экономики Зимбабве. Кроме того, его обвиняют в нарушении прав человека в течение 37 лет, которые Мугабе находится на посту президента страны.