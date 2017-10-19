Лутковская обвинила телеканал "Интер" в грубом нарушении прав ребенка

Во время программы "Касается каждого" телеканал "Интер" грубо нарушил права ребенка, об этом написала на странице в фейсбук Уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская.

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Причиной такого вывода стал эфир, в котором речь шла о 12-летнюю девочку, которая родила ребенка. Лутковская обратилась к главе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о нарушении телеканалом права ребенка на уважение частной и семейной жизни и его достоинства.

"Понятно, что в нашей национальной традиции рождения ребенка 12-летней девочкой вызывает определенный общественный резонанс. Но при этом должен быть соблюден баланс между интересами общества и правами человека, в данном случае - ребенка. По сути, в эфире 12-летнему ребенку задавались вопросы о том, кто является отцом ее ребенка, сколько раз с мужем, который может быть отцом, она имела сексуальные отношения, применялось ли насилие, было ли сопротивление и тому подобное", - заявила она.

Лутковская считает, что такие вопросы могут задавать только следователи во время проведения досудебного расследования.

"Поскольку после проведения соответствующих анализов не подтвердилось отцовство конкретного мужчины, о котором говорилось в эфире, а стало известно, что 12-летний ребенок имел сексуальные отношения с несколькими мужчинами, такое недопустимо выносить на обсуждение, поскольку информация, распространенная в эфире, может нанести ребенку только вред ", - сказала она.

Ранее телеканал "Интер" показал две части ток-шоу "Касается каждого" на тему "Мама-ребенок", главной героиней которых стал 12-летняя девочка, которая в сентябре родила ребенка. В обеих сериях живо обсуждался отцовство, а сама героиня все это время находилась в стрессовом состоянии.