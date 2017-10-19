Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс пищевые продукты

Миссия Международного комитета Красного Креста отправила жителям временно оккупированных территорий Донецкой области три грузовика с пищевыми продуктами.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию проследовало три грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Автомобилями перевозили продуктовые наборы общим весом 61 тонна от Миссии Международного комитета Красного Креста. Груз предназначен для жителей Донецкой области», - сообщили в пограничном ведомстве.