Оккупанты обстреливают на Донбассе больницы и бригады скорой помощи

Украина на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций обратила внимание членов Совбеза ООН на разрушение медицинских учреждений на Донбассе в результате постоянных обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на дебатах Совета безопасности ООН по защите гражданского населения и медицинских учреждений в условиях вооруженного конфликта, сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.

"Во время войны начинаешь бояться даже обыденных вещей, которые большинство людей воспринимают как само собой разумеющееся. Сегодня на востоке Украины дорога на работу или в школу, отдых на улице с семьей в воскресенье после обеда или работа в собственном саду часто означает выбор между жизнью и смертью", - сказал Кислица.

"Страна-агрессор не соблюдает норм Женевской конвенции, резолюции Генеральной ассамблеи ООН и Совета безопасности по соблюдению норм международного гуманитарного права, поскольку учреждения здравоохранения продолжают подвергаться обстрелам со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, бригады экстренной медицинской помощи также подвергаются обстрелам при исполнении служебных обязанностей, несмотря на соответствующую маркировку автомобилей экстренной медицинской помощи и общеизвестных географических координат учреждений здравоохранения", - заявил дипломат.

"В Луганской области на подконтрольной правительству территории подверглись разрушениям 8 учреждений здравоохранения (11 зданий)", - подчеркнул Кислица.

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"В Донецкой области было повреждено 29 объектов здравоохранения. Пять из них не восстановлены из-за постоянных боевых действий (Марьинская, Авдеевская, Светлодарская больницы, 2 фельдшерско-акушерских пункта в Волновахском районе). В остальных поврежденных заведениях продолжают оказывать медицинскую помощь", - добавил дипломат.

Представитель МИДа рассказал, что уже в этом году в феврале на территорию Авдеевской городской больницы упали 3 ракеты в результате применения боевиками реактивной системы залпового огня БМ21 «Град».

"Больница постоянно страдает в результате боевых действий, с постоянным повреждением электро-, водо- и теплоснабжения. Заведение продолжает оказывать медицинскую помощь, однако основной корпус в результате боевых действий восстановить невозможно. В настоящее время наибольшему риску медицинские работники и пациенты подвергаются в Попаснянской и Авдеевской больницах. Также опасной является работа в Станично-Луганской, Счастьенской и Светлодарской больницах", - подчеркнул Кислица.

Также он добавил, что проблемными являются выезды бригад экстренной медицинской помощи, особенно в ночное время, когда маршрут подъезда к пациенту простреливается оккупационными войсками, что представляет большую угрозу для жизни медиков бригады и пациента.