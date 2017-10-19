Предоставление экстренной медицинской помощи в Украине будет бесплатным - Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила этапы введенияв действие медицинской реформы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

«Эта экстренная медицинская помощь и хирургия или лечение, которое проходит после экстренной медицинской помощи - это бесплатно для пациента. Государство платит», - сказала Супрун.

Она добавила, что в 2018-2019 годах вторичное и третичное звенья остаются на субвенции, система не меняется.

«С 2020 года государство будет оплачивать напрямую те услуги, которые предоставлены и на вторичном, и на третичном звене. Но мы дали 2 года, чтобы был переходный период, чтобы мы перешли на такую оплату», - отметила глава министерства.

Вопрос по тарифам на услуги, и.о. министра пояснила, что с 2018 года «начинаем на первичном звене и там будет тариф - сколько за каждого пациента будет получать врач первичного звена - это педиатр, семейный врач и врач общей практики».

«На вторичном и третичном звене это начинается с 2020 года. Но формулу, по которой мы будем рассчитывать тарифы, - мы уже подали... Надеемся, что до конца этого месяца мы уже сможем обнародовать, чтобы все увидели, как это будет рассчитываться», - объяснила Супрун.

Вместе с тем, по ее словам, в бюджете на 2018 год заложены уже некоторые специфические пилотные программы, в частности, речь идет о трансплантологии почек.

«Мы вложили 112 млн грн, чтобы мы могли оплатить трансплантологию здесь, в Украине, чтобы мы могли лечиться здесь, а не уезжать за границу», - добавила представительница министерства.

Кроме того, по ее словам, паллиативная помощь также будет бесплатной.

«Есть 6 видов, которые 100-процентно будут бесплатные и никогда не могут быть платные. Это первичное звено, экстренная медицинская помощь, паллиативная помощь, лечение детей до 16 лет, роды и медицинская реабилитация», - сказала Супрун.

Среди прочего, на вопрос о возможности для пациента написать жалобу о некачественном предоставлении услуг, отказе в них или о вымогательстве вознаграждения, она объяснила, что Национальная служба здоровья иметь «горячую линию», а также можно будет подавать жалобы через их веб-сайт. Жалобы можно будет подавать и анонимно.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств».

Им государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств государственного бюджета Украины предоставления гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.

За счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному правительством.

В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами, или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите, полную оплату за счет средств госбюджета необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации; медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

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Также Верховная Рада сегодня приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования принятой медицинской реформы.

По словам и.о. министра здравоохранения Супрун, этот законопроект реализует изменения «деньги следуют за пациентом». Она отметила, что законопроект фиксирует роли государственного и местного бюджетов в системе здравоохранения.