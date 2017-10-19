Парламент одобрил президентский законопроект о сельской медицины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).

Читайте такжеПорошенко заявил, что награбленные средства бывшей власти должны быть направлены на развитие сельской медицины

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 258 народных депутатов из 346, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается, что медицинское обслуживание в сельской местности обеспечивают учреждения здравоохранения, в том числе центры первичной медицинской (медико-санитарной) помощи, в состав которых могут входить фельдшерско-акушерские/фельдшерские пункты, амбулатории, медицинские пункты, медицинские кабинеты, мобильные медицинские кабинеты, аптечные пункты.

Государство обеспечивает выполнение мероприятий по повышению доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности по ряду основных направлений, среди которых совершенствование сети учреждений здравоохранения и материально-технической базы таких учреждений, создание условий для проведения в сельской местности ежегодных выездных приемов врачами-специалистами.

Кабинет министров Украины определяет порядок и критерии обеспечения за счет средств государственного бюджета учреждений здравоохранения в сельской местности оборудованием и транспортными средствами, необходимыми для медицинского обслуживания населения. В частности, современными компьютерными и телекоммуникационными технологиями и средствами для обеспечения функционирования электронной системы здравоохранения, организации медицинского обслуживания в сельской местности с применением телемедицины, электронных рецептов.

Также в законопроекте речь идет об обеспечении медицинским оборудованием для первичного обследования, портативными телемедицинскими диагностическими средствами для дистанционного сбора и передачи информации о показателях деятельности организма пациента, мини-лабораториями для взятия анализов, специальным оборудованием для надлежащего хранения лекарственных средств и медицинских изделий, а также их транспортировки; современным ультразвуковым, рентгенологическим, стоматологическим и другим оборудованием; авиационными, водными, автомобильными специальными санитарными транспортными средствами, в том числе оборудованными реанимационными средствами.

Кроме того, речь идет о разработке и реализации государством программ по медицинскому обслуживанию в сельской местности по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике онкологических и других заболеваний населения, прежде всего детей.

Среди прочего, государство должно развивать транспортную инфраструктуру для оказания медпомощи; привлекать инвестиции в развитие медобслуживания в сельской местности, способствовать расширению государственно-частного партнерства и осуществлять благотворительную деятельность в сфере здравоохранения.

Финансирование мероприятий по повышению доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности осуществляется за счет средств государственного бюджета в порядке, определенном законом; средств местных бюджетов; других источников, не запрещенных законодательством.

Государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета предоставления гражданам медицинских услуг, в том числе с применением телемедицины, предусмотренных программой государственных гарантий медицинского обслуживания населения, в порядке, определенном законом.

Законопроектом в закон «Основы законодательства Украины о здравоохранении» вводится понятие телемедицины и вводятся положения о предоставлении телемедицинских услуг.