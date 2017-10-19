МОН озвучил минимальный балл ВНО для поступления в медицинские вузы

Министерство образования и науки Украины ввело минимальный балл для поступления на медицинские специальности в 150 баллов по всем предметам внешнего независимого оценивания (ВНО).

Читайте такжеВ Минздраве назвали минимальный проходной балл для поступления в медуниверситеты

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич, пишет 112.ua.

"На докторские специальности будет установлен минимальный проходной балл по всем специальностям 150", - заявил Рашкевич.

Он отметил, что такое ограничение было введено по требованию Министерства здравоохранения.

Данная норма предусмотрена утвержденными Минобразования правилами поступления в высшие учебные заведения в 2018 году.