МОН озвучил минимальный балл ВНО для поступления в медицинские вузы

11:29, 19 октября 2017
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Такое ограничение было введено по требованию Министерства здравоохранения.

УНИАН

Министерство образования и науки Украины ввело минимальный балл для поступления на медицинские специальности в 150 баллов по всем предметам внешнего независимого оценивания (ВНО).

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Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич, пишет 112.ua.

"На докторские специальности будет установлен минимальный проходной балл по всем специальностям 150", - заявил Рашкевич.

Он отметил, что такое ограничение было введено по требованию Министерства здравоохранения.

Данная норма предусмотрена утвержденными Минобразования правилами поступления в высшие учебные заведения в 2018 году.

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Теги: #вступительный балл в медвузы