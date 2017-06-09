Гриневич заявила об ужесточении требований для поступления на врачебные специальности

Министр образования и наукиаявила об Лилия Гриневич заявила об ужесточении в этом году требований к абитуриентам, поступающим на врачебные специальности - не менее 150 баллов по каждому предмету на ВНО. Об этом она сказала во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Читайте такжеДинамика регистрации на ВНО: самые популярные предметы за 10 лет (инфографика)«В этом году ужесточаются требования на врачебные специальности. По представлению Министерства здравоохранения, поступление на врачебные специальности будет осуществляться, если у вас будет в каждом сертификате не менее 150 баллов», - отметила она.

Также, по словам Гриневич, предусматривается увеличение на 10% государственного заказа для тех высших учебных заведений, где будет высокий конкурс и абитуриенты с высокими баллами ВНО.

«В этом году мы увеличиваем мотивацию для поступления на технические и естественные специальности за счет того, что после зачисления льготников весь остаток государственного заказа мы направим также на эти специальности», - сказала она.

Гриневич добавила, что в этом году более 240 тыс. человек сдают ВНО.