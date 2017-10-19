Послы G7 призывают украинский парламент принять медицинскую реформу

Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают Верховную Раду Украины принять законопроекты о проведении медицинской реформы.

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Об этом в Twitter сообщил посол председательствующей в 2017 году в «Большой семерке» Италии Давиде ла Чечилиа.

«Послы G7 выразили поддержку медицинской реформе и напоминают заявление, сделанное в апреле, - побуждение Верховной Рады принять закон», - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, в апреле послы «Большой семерки» выразили поддержку законопроекта по реформированию системы здравоохранения в Украине.

«Мы считаем, что утверждение этого плана, который определяет государственные гарантии финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств через национальную систему здравоохранения, это сигнал, что Украина готова и настроена в дальнейшем продолжать жизненно важные реформы на благо своих граждан», - говорилось в заявлении G7.

Послы отметили, что законопроект, призванный реформировать систему здравоохранения, является важным шагом на пути к изменению способа отношений украинских граждан с государственной медицинской системой, что должно создать лучшие условия и обеспечить получение тех услуг, которых граждане требуют и заслуживают рациональным и законным образом.

«При нынешнем руководстве много уже достигнуто с точки зрения надлежащего управления, когда подотчетность и общественный надзор способствовали усилению прозрачности, но многое еще предстоит сделать», - заявили дипломаты.