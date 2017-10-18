Правительство приняло изменения к правилам усыновления детей-сирот

Кабинет министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования социальной защиты детей».

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Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, указанный законопроект совершенствует нормативно-правовое обеспечение социальной защиты детей, повышает эффективность реализации государственной политики по охране детства, улучшает деятельность центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по социальной работе с детьми, нуждающимися в особом внимании со стороны государства.

Среди прочего, проектом предусмотрено исключительное право суда: решать споры между родителями относительно участия в воспитании ребенка; усыновления ребенка без согласия опекуна/попечителя (кроме родственников), если суд установит, что усыновление ребенка отвечает его интересам; назначения опекуном/попечителем лица, не связанного семейными/родственными отношениями с ребенком.

Таким образом, проект разрешает устраивать детей под опеку, попечительство только родственникам. А если ребенок не находится в родственных отношениях с лицом, то такое устройство происходит по решению суда.

«С целью обеспечения наилучших интересов ребенка при усыновлении документ предусматривает: введение самой большой разницы в возрасте между усыновителем и ребенком (45 лет) обязательное обучение для граждан, желающих усыновить ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки; лишение права родителей, усыновивших ребенка, отказываться от него. В таких случаях усыновителей будут лишать родительских прав», - говорится в сообщении.

Принятие законопроекта, отметили в ведомстве, будет способствовать усилению социальной защиты детей уязвимых категорий, повышению эффективности реализации государственной политики по охране детства, совершенствованию деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по социальной работе с детьми, которые требуют особого внимания со стороны государства.