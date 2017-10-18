ВР прошла еще более 500 поправок к медицинской реформе

Верховная Рада Украины прошла еще более 500 поправок к правительственному проекту закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).

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Как передает корреспондент УНИАН, работа по рассмотрению поправок к законопроекту началась вчера. Сегодня депутаты продолжили работу с 250-й поправки, дойдя до 788-й.

Всего к законопроекту ко второму чтению было подано 893 поправки.

После перерыва в утреннем заседании парламента в сессионном зале визуально находилось менее 100 депутатов. Тогда как для принятия решений, в частности, голосования за поправки, необходимо минимум 226 голосов депутатов.

Так, во время сегодняшней работы сессионный зал при голосовании на подтверждение не поддержал значительное количество весомых поправок, которые комитет учел ко второму чтению. В частности, это касается положений о сроках вступления закона в силу.

Таким образом, согласно этим голосованиям, текст законопроекта значительно изменяется, но работа по рассмотрению поправок продолжится и завтра, поэтому не исключено, что к отклоненным поправкам еще могут вернуться.

Как сообщал УНИАН, 17 октября ВР начала рассмотрение во втором чтении правительственного проекта закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (регистрационный номер 6327). За вчерашний день было рассмотрено 249 поправок. Ни одна из них не была поддержана. В сессионном зале во время рассмотрения было незначительное количество депутатов, порой даже недостаточного для принятия решений.

Председатель ВР Андрей Парубий выразил надежду, что парламенту удастся рассмотреть все поправки, поступившие к законопроекту, в четверг, 19 октября.

По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Самопомочи" Ирины Сысоенко, законопроектом не предусмотрено сооплата граждан за услуги врачей, за медицинское обслуживание будет платить государство.

В законопроекте говорится, что государство будет оплачивать не только первичную, экстренную и паллиативную медицинскую помощь, но и обязательным для оплаты со стороны государства будет предоставление медпомощи второго уровня, оплата высокоспециализированной медицинской помощи, оплата предоставления медпомощи детям до 16 лет, ведение беременности и оплата родов.

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В нем сохраняются все льготы в сфере здравоохранения для ветеранов войны, участников боевых действий, инвалидов-чернобыльцев, военнослужащих различных силовых ведомств и других категорий населения.

Также определено, что при расчете стоимости тарифов на медицинские услуги и корректировке коэффициентов на услуги по медицинскому обслуживанию должна быть учтена заработная плата медицинского работника, размер которой должен быть не менее 250% средней зарплаты в Украине за июль года, предшествующего году, в котором применяются такие тарифы и корректирующие коэффициенты.

Законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327) парламент принял в первом чтении 8 июня.