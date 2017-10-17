Голосование по медицинской реформе состоится в четверг

Верховная Рада будет голосовать за законопроекты щодо медицинской реформы в четверг, 19 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил заместитель председателя депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

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Он отметил, что на сегодня у некоторых депутатов из фракции «БПП» "есть еще вопросы, особенно в части финансирования первичного звена". "Мы договорились на экспертный совет фракции завтра, ориентировочно во второй половине дня, пригласить представителей Минздрава и Минфина, чтобы посмотреть, как это коррелируется с законопроектом о бюджете - финансирование на 2018 год", - сказал Березенко.

"В 9 утра в четверг будет принято окончательное решение, и я убежден, что мы примем разумное и взвешенное решение, и поддержим медицинскую реформу, и будем за нее голосовать в зале", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что сегодня, 17 октября, парламент должен был рассмотреть медицинскую реформу. Он сообщил, что перед заседанием парламента народные депутаты обсудят вопросы, возникшие по поводу медицинской реформы, с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.

Перед этим премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов на этой неделе принять два законопроекта о медицинской реформе: проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (регистрационный номер 6327) и проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины об обеспечении государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (регистрационный номер 6604).

Оба законопроекта включены в повестку дня сегодняшнего заседания парламента.

8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327).