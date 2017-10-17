Верховная Рада сегодня должна начать работу с рассмотрения законопроекта о медицинской реформе

Сегодня Верховная Рада Украины первым вопросом должна рассматривать правительственный законопроект о государственных финансовых гарантиях, предоставлении медицинских услуг и лекарственных средств - во втором чтении (№6327).

Читайте такжеГройсман призвал депутатов принять законопроекты по медицинской реформе

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено повесткой дня сегодняшнего заседания парламента.

Также депутаты должны рассмотреть сопроводительній к этому законопроекту вопрос - изменения в Бюджетный кодекс относительно обеспечения соответствующих государственных финансовых гарантий.

Среди прочего, планируется рассмотреть изменения в Таможенный и Налоговый кодексы, которые касаются вопросов пенсионного обеспечения, а также, в частности, изменения в Бюджетный кодекс - относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда Украины.

Также сегодня запланировано назначить даты внеочередных местных выборов.

Как сообщал УНИАН, 10 октября председатель Верховной Рады Андрей Парубий проинфромировал, что на следующей неделе (парламент будет работать в пленарном режиме 17-20 октября) депутаты рассмотрят законопроекты о проведении медицинской реформы.

8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный №6327). Этот законопроект является одним из нескольких необходимых для проведения медицинской реформы.