В Украине за 26 лет независимости было 22 попытки реформировать медицину

Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык призывает народных депутатов принять законы, необходимые для реализации медицинской реформы.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

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«Всего за 26 лет независимости было уже 22 попытки реформировать отрасль. Однако ни одна из попыток не была доведена до логического завершения. Сейчас у нас есть уникальный шанс, и мы можем дать старт непосредственно этим изменениям», - отметил замминистра.

Илык напомнил, что следующая неделя - пленарная, и главными законопроектами в повестке дня будут те, которые касаются старта медицинской реформы.

Он призвал депутатов поддержать медреформу.

«Мы должны и можем изменить сегодняшнюю систему здравоохранения. Мы не можем оставлять все так, как оно на сегодняшний день есть», - подчеркнул Илык.

Как сообщал УНИАН, 10 октября председатель Верховной Рады Андрей Парубий проинформировал, что на следующей неделе (парламент будет работать в пленарном режиме 17-20 октября) депутаты рассмотрят законопроекты о проведении медицинской реформы.

8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный № 6327). Этот законопроект является одним из нескольких, необходимых для проведения медицинской реформы.

Законопроектом предусмотрено, что в рамках государственного гарантированного пакета государство оплачивает пациентам за счет средств государственного бюджета необходимые медицинские услуги и лекарственные средства, связанные с предоставлением: экстренной медицинской помощи; первичной медицинской помощи; вторичной (специализированной) медицинской помощи; третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; паллиативной помощи.

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Кроме того, предполагается, что определяется и одобряется правительством, а также утверждается Верховной Радой в составе проекта закона о государственном бюджете на соответствующий год детализированное описание-перечень видов медицинских услуг и лекарственных средств, которые не входят в государственный гарантированный пакет и предоставление которых не подлежит оплате за счет средств госбюджета. При этом отмечается, что правительство может увеличивать тариф покрытия и корректировать размер тарифа сооплаты при условии увеличения общего объема расходов на медицинские услуги и лекарственные средства по государственному гарантированному пакету, предусмотренных в госбюджете на соответствующий год.

Среди прочего, законопроектом предусмотрено создание в Украине центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств со специальным статусом, которое заключается в специальном порядке назначения его председателя.