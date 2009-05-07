Ситуация с гриппом А/H1N1 в мире остается напряженной – Минздрав

Ситуация в мире с гриппом А/H1N1 остается напряженной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на информацию Оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию с распространением свиного гриппа в мире и координации действий по предотвращению занесения вируса в Украину.

По данным Оперативного штаба, из 23 стран поступили официальные сообщения о 1893 случаях инфицирования гриппом A/H1N1. В частности, из Мексики поступило сообщение о 942 подтвержденных случаях заболевания, в том числе 29 летальных. Продолжаются лабораторные исследования ранее отобранного материала от больных.

Правительство Соединенных Штатов сообщило о 642 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей, 2 из которых закончились летально. Сообщения о лабораторно подтвержденных случаях без летальных последствий поступили из Австрии (1), Канады (165), Китая, Гонконгской Специальной Административной Области (1), Коста-Рика (1), Колумбии (1), Дании (1), Сальвадора (2), Франции (5), Германии (9), Гватемалы (1), Ирландии (1), Израиля (4), Италии (5), Нидерландов (1), Новой Зеландии (5), Португалии (1), Республики Корея (2), Испании (73), Швеции (1), Швейцарии (1), Соединенного Королевства (28).

Вместе с тем, в Украине по состоянию на сегодня, 7 мая, случаев заболевания гриппом А/H1N1 не зарегистрировано, мониторинг заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями продолжается. Государственная санэпидемслужба Украины продолжает проведение противоэпидемических мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Украину из стран, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания гриппом A/H1N1.

Кроме этого, состоялось заседание Оперативного штаба Минздрава под председательством первого заместителя министра – главного государственного санитарного врача Украины Александра БИЛОВОЛА, на котором обсуждалась смета расходов на проведение первоочередных мер для противодействия опасному вирусу.

Украинские специалисты, придерживаясь рекомендаций ВОЗ, советуют отложить зарубежные поездки. Если же симптомы заболевания возникли по возвращении из такой поездки, медики советуют обратиться к врачу.