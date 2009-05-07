Польку с вирусом A/H1N1 выпишут из больницы в понедельник

58-летнюю жительницу Тарнобжега, у которой выявлен вирус гриппа A/H1N1, вероятнее всего, выпишут из больницы в следующий понедельник, 11 мая.

Как сообщает TVN24, об этом сказал сегодня ординатор отдела больницы, где находится больная, Юзеф ШНАЙДЕР.

Муж больной и двое их сыновей, у которых не выявлен вирус A/H1N1, покинут больницу уже в ближайшую субботу.

Ю.ШНАЙДЕР заверил, что больную лечат «лучшими лекарствами». «Можем рассчитывать, что будет хорошо», - сказал он.

В то же время представители санитарно-эпидемиологической службы сообщили, что в Польше не будут применены какие-либо специальные процедуры из-за выявления в стране первого факта заболевания гриппом A/H1N1.

Они убеждают, что Польша была тщательно подготовлена к действиям в случае выявления нового вируса, и призывают не паниковать.

«Этот вирус вызвал панику, потому что был неизвестен... но мы видим на примере Европы, что вирус ведет себя более ласково, чем вирус обычного гриппа», - отметили эксперты.

Как сообщал УНИАН, вирус выявлен у гражданки Польши, прилетевшей из США.

Всемирная организация здравоохранения 7 мая подтвердила 1893 случая заболевания гриппом A/H1N1 в 23 странах мира. Подтверждена гибель 30 человек от вируса.