Представительство ЕС призвало Верховную Раду поддержать медицинскую реформу

Представительства Европейского Союза в Украине призвало Верховную Раду поддержать законопроекты №6327 и № 6604 с целью проведения реформы системы здравоохранения.

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Об этом говорится в заявлении Представительства Европейского Союза в Украине в социальной сети Fаcebook.

"На следующей неделе Верховная Рада будет рассматривать проекты законов по реформе системы здравоохранения (законопроекты №6327 и № 6604). Принятие этих законов является крайне необходимым. Они позволят дать толчок изменениям в системе, которые сделают доступным надлежащее медицинское обслуживание для всех граждан, с увеличением прозрачности и эффективности", - говорится в заявлении.

"Удовлетворение потребностей всего населения направит сильный сигнал всем гражданам, а также продемонстрирует соблюдение страной европейских стандартов. В этой связи мы приветствуем усилия украинского правительства, чтобы сделать модернизацию украинской системы здравоохранения одним из ключевых приоритетов. Мы призываем всех членов парламента поддержать во время голосования эти два ключевых законопроекта в том виде, в каком будет предложено правительством во время пленарного заседания Верховной Рады на следующей неделе. Реформы не должны больше задерживаться", - подчеркнули европейские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 10 октября председатель Верховной Рады Андрей Парубий проинформировал, что на следующей неделе (парламент будет работать в пленарном режиме 17-20 октября) депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся проведения медицинской реформы.

8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный № 6327). Этот законопроект является одним из нескольких, необходимых для проведения медицинской реформы.

Законопроектом предусмотрено, что в рамках государственного гарантированного пакета государство оплачивает пациентам за счет средств государственного бюджета необходимые медицинские услуги и лекарственные средства, связанные с предоставлением: экстренной медицинской помощи; первичной медицинской помощи; вторичной (специализированной) медицинской помощи; третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; паллиативной помощи.

Кроме того, предполагается, что определяется и одобряется правительством, а также утверждается Верховной Радой в составе проекта закона о государственном бюджете на соответствующий год детализированное описание-перечень видов медицинских услуг и лекарственных средств, которые не входят в государственный гарантированный пакет и предоставление которых не подлежит оплате за счет средств госбюджета. При этом отмечается, что правительство может увеличивать тариф покрытия и корректировать размер тарифа сооплаты при условии увеличения общего объема расходов на медицинские услуги и лекарственные средства по государственному гарантированному пакету, предусмотренные в госбюджете на соответствующий год.

Среди прочего, законопроектом предусмотрено создание в Украине центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств со специальным статусом, заключающимся в специальном порядке назначения его председателя.