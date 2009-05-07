Закарпатье: главврач заставляет акушеров брать взятки за роды

В Ужгороде акушеры-гинекологи городского роддома заявили, что главный врач заставляет их брать от пациентов взятки и отдавать ему 20 тысяч долларов ежемесячно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители коллектива Ужгородского городского перинатального центра (УГПЦ) заявили на пресс-конференции.

Как сообщил врач Руслан ФЕДЬКО, выйти на пресс-конференцию их заставил тот факт, что главный врач перинатального центра Владимир СИМУЛИК заставляет их требовать от пациентов средства за оказание медицинской помощи во время родов и отдавать ему.

«Всего главный врач собрал десяток ведущих специалистов, которые имеют самый большой стаж и являются самыми уважаемыми в Ужгороде. Нам было озвучено требование класть ему на стол 20 тысяч долларов в месяц. В среднем в месяц в Ужгороде принимают 350 родов. Из нас, врачей, пытаются сделать «колядников-засевальников». Все это главный врач объяснил одним словом: «Так нужно», — сказал Р.ФЕДЬКО.

Заместитель главного врача УГПЦ по медицинской части Анатолий КУЦИНА сообщил, что В.СИМУЛИК также требует средства за назначение врачей на должности. По его словам, любые ротационные изменения в коллективе происходят только за деньги. Осуществляется все так: от должности временно отстраняется один врач и назначается другой, какой из них «принесет» главному больше денег, тот и будет назначен на должность, утверждает А.КУЦИНА. По его словам, новоназначенные специалисты также должны были соглашаться ежемесячно отдавать главному врачу по 500-1000 долларов.

Заведующий первым родильным отделением Иван ПАЛЮК также добавил, что главный врач УГПЦ пригрозил каждому увольнением за неповиновение.

Кроме того, участники пресс-конференции заявили, что В.СИМУЛИК некомпетентен в акушерстве и гинекологии, не ориентируется в профессиональных терминах, поскольку является педиатром-инфекционистом и более 10 лет не практиковал медицинскую деятельность.

Врачи также сообщили, что соответствующие обращения с более сотней подписей работников УГПЦ со всеми названными фактами они подготовили и подают в Генеральную прокуратуру Украины и другие правоохранительные органы, а также городскому председателю Ужгорода Сергею РАТУШНЯКУ.

Кроме того, врачи требуют отстранить В.СИМУЛИКА от занимаемой должности и просят городского председателя прислушаться к их требованиям, поскольку УГПЦ является городской больницей.

В свою очередь, главный врач УмПЦ В.СИМУЛИК сообщил корреспонденту УНИАН, что не требовал от врачей денег, никому не угрожал и все обвинения работников роддома не соответствуют действительности.

«Я подам на них в суд за то, что меня обвиняют в склонении к взяточничеству», — сказал В.СИМУЛИК.

Он также заявил, что намерен «навести порядок» в роддоме Ужгорода, потому что там до сих пор «был полный хаос».

Кроме того, В.СИМУЛЯК утверждает, что учредил благотворительный фонд для тех рожениц, которые рожают в УГПЦ, но не являются жительницами Ужгорода. Таким образом, по его словам, удастся собрать средства для функционирования роддома, потому что сейчас ему критически не хватает финансирования.

Справка УНИАН. Ужгородский городской перинатальный центр на сегодня также выполняет функции областного. За год в УГПЦ принимают около 4 тысяч родов, в том числе в него направляют всех рожениц с патологиями.

В УГПЦ работают 427 человек, из них 63 – врачи.

Бюджет УГПЦ составляет 9,7 млн. грн. в год.