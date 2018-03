Новое лекарство от склероза разработали в Великобритании

Группа ученых из Медицинской и стоматологической школы Бартса и Лондона (Barts and The London School of Medicine and Dentistry) при Лондонском университете (University of London), Великобритания, под руководством профессора Гэвина Джованнони (Gavin Giovannoni) разработала новое лекарство от рассеянного склероза, способное значительно уменьшить вероятность наступления рецидива или ухудшения состояния больного, сообщает EurekAlert.

Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Американской академии неврологии в Сиэтле, США. Проверка показала, что проведение нескольких курсов приема таблеток «cladribine» уменьшает вероятность наступления рецидива на 50%. Кроме того, больные значительно меньше страдали от побочных эффектов, чем это бывает обычно при инъекциях. Если таблетки получат лицензию, они станут первым лекарством такого рода, прием которого не подразумевает инъекций. Во время разработки лекарства в течение 2 лет проводилось наблюдение за 1300 пациентами.

Между тем, в феврале этого года группа ученых под руководством Ричарда Берта (Richard Burt) из Северо-западного университета (Northwestern University), США, выяснила, что стволовые клетки (первичные, неспециализированные клетки, способные образовывать любую из 350 тканей организма), пересаженные пациентам, страдающим рассеянным склерозом на ранней стадии, способны стабилизировать, а в некоторых случаях обратить ослабляющее неврологическое заболевание. А ранее международная группа ученых обнаружила два гена, повышающих риск развития рассеянного склероза. Стивен Сосер, доктор из Кембриджского университета, называет сделанное открытие «поворотным пунктом». По его словам, ученые теперь обладают технологией, позволяющей выявлять необходимые гены. Предполагается обнаружить еще от 50 до 100 генов, отвечающих за дополнительный риск. После того, как эти гены будут обнаружены, станет возможно заранее выявлять людей, подверженных риску заболеть рассеянным склерозом.

vokrugsveta.ru