Красный Крест направил жителям оккупированных территорий Донецкой области гуманитарную помощь

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированных территорий Донецкой области более 140 тонн гуманитарной помощи.

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Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию проехали 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.

Автомобили перевозили продуктовые и гигиенические наборы, товары медицинского назначения общим весом более 141 тонн от МККК. Груз предназначен для жителей Донецкой области.