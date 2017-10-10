Парубий заявил, что законопроект о медреформе парламент рассмотрит на следующей неделе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что на следующей неделе парламент рассмотрит законопроект относительно медицинской реформы.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ВР.

По словам Парубия, на очереди медицинская реформа. "Мы все, кто живет в Украине и лечится в украинских больницах, осознаем, что система здравоохранения работает не так как следует. Оставить украинскую медицину в том постсоветском виде, котором сейчас она сейчас находится - это преступление", - сказал он.

По убеждению Парубия, сфера здравоохранения в Украине "и физически, и морально устарела - ее нужно немедленно перезапускать".

"Законопроекты о медицинской реформы помогут оптимизировать расходы на медицинскую отрасль в Украине и реально поднять ее эффективность. Врачи получат надлежащую и достойную оплату труда, которая справедливо будет зависеть от результата - количества пациентов, которым оказана медицинская помощь", - отметил председатель парламента.

Говоря об основных аспектах медицинской реформы, Парубий отметил, что устанавливается государственный гарантированный пакет услуг и лекарств, стоимость которых полностью покрывается за счет бюджетных средств. "Эти услуги и лекарства граждане действительно получат бесплатно", - отметил Парубий.

По словам председателя ВР, "миллиарды бюджетных средств, выделяемых ежегодно на медицину, будут использоваться более эффективно, а граждане получат качественную медицинскую помощь".

"Я надеюсь и верю, что парламент примет положительное решение. Я хочу, чтобы в Украине была качественная медицина, чтобы украинцы были здоровыми. Я - за медицинскую реформу", - заявил Парубий.

Как известно, Верховная Рада будет работать в пленарном режиме с 17 по 20 октября.