Парубий заявил, что законопроект о медреформе парламент рассмотрит на следующей неделе
По убеждению Парубия,законопроекты относительно медицинской реформы помогут оптимизировать расходы на отрасль.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что на следующей неделе парламент рассмотрит законопроект относительно медицинской реформы.
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Об этом говорится в сообщении на сайте ВР.
По словам Парубия, на очереди медицинская реформа. "Мы все, кто живет в Украине и лечится в украинских больницах, осознаем, что система здравоохранения работает не так как следует. Оставить украинскую медицину в том постсоветском виде, котором сейчас она сейчас находится - это преступление", - сказал он.
По убеждению Парубия, сфера здравоохранения в Украине "и физически, и морально устарела - ее нужно немедленно перезапускать".
"Законопроекты о медицинской реформы помогут оптимизировать расходы на медицинскую отрасль в Украине и реально поднять ее эффективность. Врачи получат надлежащую и достойную оплату труда, которая справедливо будет зависеть от результата - количества пациентов, которым оказана медицинская помощь", - отметил председатель парламента.
Говоря об основных аспектах медицинской реформы, Парубий отметил, что устанавливается государственный гарантированный пакет услуг и лекарств, стоимость которых полностью покрывается за счет бюджетных средств. "Эти услуги и лекарства граждане действительно получат бесплатно", - отметил Парубий.
По словам председателя ВР, "миллиарды бюджетных средств, выделяемых ежегодно на медицину, будут использоваться более эффективно, а граждане получат качественную медицинскую помощь".
"Я надеюсь и верю, что парламент примет положительное решение. Я хочу, чтобы в Украине была качественная медицина, чтобы украинцы были здоровыми. Я - за медицинскую реформу", - заявил Парубий.
Как известно, Верховная Рада будет работать в пленарном режиме с 17 по 20 октября.