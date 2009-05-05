В Мексике - 443 человека заражены гриппом A/H1N1

Число зараженных гриппом A/H1N1 в Мексике достигло 443 человек, из них 16 человек скончались, сообщил в субботу министр здравоохранения страны Хосе Анхель КОРДОВА.

«Согласно данным на первую половину субботы, в Мексике официально подтверждено заражение 443 человек вирусом (А/H1N1), число умерших не изменилось и составляет 16 человек", - заявил министр журналистам, передает РИА «Новости».

Накануне вечером Минздрав Мексики официально сообщал о 16 скончавшихся и 397 случаях заражения гриппом A/H1N1.

«Пока еще рано говорить о том, что мы миновали критическую точку», - отметил министр.

«Однако есть данные, подтверждающие, что мы находимся на этапе стабилизации эпидемиологической обстановки в стране, о чем свидетельствует уменьшение количества людей, заразившихся новым вирусом гриппа, а также уменьшение числа больных, нуждающихся в госпитализации», - сказал Х.КОРДОВА.

Вместе с тем, он не стал называть время, которое потребуется для того, чтобы взять под полный контроль распространение эпидемии гриппа в Мексике.

Министр сообщил, что в ближайшее время станут известны результаты анализов еще 87 человек, умерших предположительно от гриппа A/H1N1.