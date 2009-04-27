Угрозы занесения в Украину вируса свиного гриппа нет.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Анатолий ОСАДЧИЙ.

«Угрозы попадания в Украину этого вируса нет, поскольку в Украину не ввозится эта продукция из Мексики», – сказал он.

При этом А.ОСАДЧИЙ отметил, что в Украине усилены меры по контролю и недопущению занесения этого вируса на территорию страны.

По информации комитета, для недопущения занесения вируса гриппа свиней на территорию Украины Госкомветмедицины ввел запрет на ввоз живых свиней из неблагополучных в этом плане стран.

Отмечается, что в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в мире относительно африканской чумы свиней все свинохозяйства в Украине работают под постоянным контролем и надзором госслужбы ветмедицины.

Кроме того, усилены меры по контролю на границе и на транспорте – при ввозе на таможенную территорию Украины изымаются все продукты животного происхождения, которые могут быть контаминированы возбудителем африканской чумы свиней и гриппа.

В комитете отметили, что после проведения анализа случаев одновременного распространения гриппа свиней и людей, вызванных одними и теми же этиологическими агентами, может быть рассмотрена возможность систематических прививок свиней против гриппа.

Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа скончались 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами данной болезни. Ранее власти Мексики официально подтвердили факт смерти 20 человек от свиного гриппа H1N1, причина еще 48 летальных исходов пока точно не установлена. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде – 6.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии". Вместе с тем, исполняющий обязанности генерального директора ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды Кейжи ФУКУДА заявил, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. По его словам, уже ведется разработка вакцины против свиного гриппа.

*** Грипп свиней – висококонтагиозная остропротекающая болезнь, которая характеризуется резко выраженной лихорадкой, общей слабостью и поражением органов дыхания. Вирус гриппа свиней (ВГС) может вызывать заболевания у людей, и наоборот, установлена возможность заражения свиней гриппом людей.

Впервые болезнь диагностирована в 1918 году в США во время пандемии гриппа людей.

Вирус гриппа свиней нестойкий к физическому и химическому влиянию. Температура 60 градусов Цельсиев на продолжении 20 минут полностью инактивирует вирус гриппа.