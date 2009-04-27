Искусственные сухожилия - из нановолокна

Специалист из университета Манчестера разработал способ создания искусственных сухожилий, что должно значительно ускорить процесс заживления после травм. Разработчица технологии Люси Босворт отмечает, что разрыв связок является наиболее распространенной травмой у спортсменов.

"Поврежденные сухожилия очень медленно заживают, нередко невозможно восстановить их прежнюю силу, а после лечения остаются шрамы и непроходящая боль", - рассказала эксперт университета.

Существуют два способа лечения разорванных связок. Первый - дождаться самостоятельного срастания тканей. При этом трамвированный участок долгое время нельзя беспокоить. Второй (более травматичный) предусматривает пересадку связок с другого участка тела. В результате на теле человека образуется сразу две раны, объяснила Люси.

Новый способ Босворт заключается в следующем: для создания искусственных сухожилий она особым образом скрутила биоразлагаемое нановолокно, которое можно вживлять в тело человека. Образующаяся ткань по структуре похожа на естественную и может быть пересажена на место разрыва. Она будет способствовать срастанию, а искусственная полимерная замена постепенно исчезнет, и на ее месте образуется своя собственная соединительная ткань, говорится в пресс-релизе университета Манчестера.

По словам специалистов, такой способ трансплантации сократит время, необходимое для восстановления после травмы. Кроме того, вероятность отторжения такого трансплантата невелика. В скором времени начнутся первые клинические испытания новинки, добавляют ученые. Босворт предполагает, что массовое использование искусственных сухожилий в больницах может начаться примерно через три года.

Напомним, ранее индийские ученые разработали уникальное искусственное сердце, основой для которого послужило устройство сердца таракана.

membrana.ru