Искусственные сухожилия - из нановолокна
Ускоряют заживление после травм
Специалист из университета Манчестера разработал способ создания искусственных сухожилий, что должно значительно ускорить процесс заживления после травм. Разработчица технологии Люси Босворт отмечает, что разрыв связок является наиболее распространенной травмой у спортсменов.
"Поврежденные сухожилия очень медленно заживают, нередко невозможно восстановить их прежнюю силу, а после лечения остаются шрамы и непроходящая боль", - рассказала эксперт университета.
Существуют два способа лечения разорванных связок. Первый - дождаться самостоятельного срастания тканей. При этом трамвированный участок долгое время нельзя беспокоить. Второй (более травматичный) предусматривает пересадку связок с другого участка тела. В результате на теле человека образуется сразу две раны, объяснила Люси.
Новый способ Босворт заключается в следующем: для создания искусственных сухожилий она особым образом скрутила биоразлагаемое нановолокно, которое можно вживлять в тело человека. Образующаяся ткань по структуре похожа на естественную и может быть пересажена на место разрыва. Она будет способствовать срастанию, а искусственная полимерная замена постепенно исчезнет, и на ее месте образуется своя собственная соединительная ткань, говорится в пресс-релизе университета Манчестера.
По словам специалистов, такой способ трансплантации сократит время, необходимое для восстановления после травмы. Кроме того, вероятность отторжения такого трансплантата невелика. В скором времени начнутся первые клинические испытания новинки, добавляют ученые. Босворт предполагает, что массовое использование искусственных сухожилий в больницах может начаться примерно через три года.
Напомним, ранее индийские ученые разработали уникальное искусственное сердце, основой для которого послужило устройство сердца таракана.