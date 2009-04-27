Ожирение матери снижает качество УЗИ плода

Американские ученые выяснили, что результаты ультразвукового исследования плода на врожденные аномалии развития менее точны при избыточной массе тела матери.

Исследователи из Университета Техаса подвергли анализу результаты 12 200 УЗИ, проведенных в медицинском центре университета с 2003 по 2007 год женщинам на 18-24 неделе беременности. Эти результаты были сопоставлены с индексом массы тела женщин и с записями о состоянии ребенка при выписке из роддома.

Оказалось, что частота ошибок при УЗИ у женщин с избыточным весом на 20 процентов выше, чем у женщин с нормальной массой тела. В частности, шансы получить неправильное заключение о нормальной ультразвуковой картине плода возрастает с 1 на 250 у женщин с нормальным весом до 1 на 100 у женщин с ожирением. Это происходит из-за того, что толстая прослойка жировой ткани в передней брюшной стенке хуже пропускает ультразвуковые волны и, следовательно, снижает качество получаемого изображения.

Помимо ожирения на эффективность УЗИ плода отрицательно влияют диабет и спаечный процесс в брюшной полости матери.

Как отметила руководитель исследования Джоди Дэйши (Jodi Dashe), такая частота ошибок в УЗИ плода при ожирении матери может иметь множество неприятных последствий, учитывая тот факт, что женщины с нормальным весом составляют меньшинство американок детородного возраста.

medportal.ru