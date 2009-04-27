Вспышка свиного гриппа в Мексике имеет "потенциал пандемии" - ВОЗ

Вспышка свиного гриппа в Мексике имеет "потенциал пандемии", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН.

"Вспышка болезни имеет потенциал пандемии, потому что вирус передается от человека к человеку", - сказала М.ЧЕН.

По ее словам, пока нет признаков того, что вирус из Мексики распространяется в других частях света. Сама болезнь еще плохо исследована и глава ВОЗ затрудняется спрогнозировать, перерастет ли вспышка инфекции в пандемию или нет.

ВОЗ, штаб-квартира которой находится в Женеве, уже заявила о готовности противостоять распространяющемуся вирусу.

Для борьбы с новым, ранее не замеченным ни у свиней, ни у людей штаммом гриппа ВОЗ уже заготавливает специальный препарат - "Тамифлю" (Tamiflu), говорится в сообщении международной организации. Эффективность препарата против нового вируса уже доказана: он способен не только вылечить грипп, но и предупредить его дальнейшее распространение.

Кроме того, ВОЗ сообщила, что в Мексику направляются ее сотрудники, которые помогут местным властям отслеживать распространение болезни и проводить необходимые лабораторные исследования и диагностику.

Вирус свиного гриппа в Мексике продолжает распространяться, сообщили в субботу мексиканские и американские эксперты. Всего в этой стране уже заболели более тысячи человек. Восемь случаев заболевания новой формой гриппа свиней были также зарегистрированы на юге США.

Власти Мексики закрыли школы и учреждения в зараженных районах и начали массовую вакцинацию. Пока медэксперты находятся в шаге от того, чтобы объявить о пандемии. Официально подтверждено, что от свиного гриппа погибли 20 человек, еще 48 человек скончались от болезни с похожими симптомами. Эти жертвы пока причисляют к общему списку погибших от свиного гриппа.

Пандемия - эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.