Симптомы свиного гриппа сложно отличить от обычного

Мексиканский вирус свиного гриппа уже может передаваться от человека к человеку, а его основные симптомы аналогичны проявлениям обычного гриппа.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что основными симптомами заболевания являются головная боль, боли в мышцах, повышенная температура, кашель, ангина, ринит, в некоторых случаях - диарея и рвота, по аналогии с обычным гриппом.

Новый возбудитель инфекции, распространяющийся в Мексике, представляет собой новый, ранее не встречавшийся в Северной Америке вирус гриппа типа A (H1N1). Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют предположить, что заболевание передается от человека к человеку. Новый вирус обладает устойчивостью к противовирусным препаратам амантадин, римантадин, однако чувствителен к озельтамивиру и занамивиру.

Лица, инфицированные гриппом свиней, являются заразными в течение не менее 7 дней после начала болезни, дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными значительно дольше. Впрочем, в зависимости от свойств нового штамма, длительность этого периода может быть разной.

Негоспитализированным больным, у которых заражение гриппом свиней подтверждено или подозревается, рекомендуется добровольная изоляция. Госпитализированных больных рекомендуется помещать в отдельные палаты, по возможности - в изоляторе для инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем.

"Случаи свиного гриппа регистрировались и ранее, но широкого распространения среди людей не было. Им болели те, кто работал в тесном контакте с животными. Сейчас опасность в том, что предположительно, вирус уже передавался от человека к человеку", - рассказала сегодня ученый секретарь Института гриппа РАМН Тамара Лобова.

Отвечая на вопрос о предполагаемой скорости распространения вируса, эксперт посетовала на отсутствие у Всемирной организации здравоохранения полной информации о штамме, что мешает дать оценку опасности пандемии.

"О скорости распространения ВОЗ не имеет четкого представления, мы еще пока плохо знаем этот вирус, он новый. Это не чисто свиной штамм, а мутант, который приобрел гены не только свиные, но и птичьи", - добавила Лобова. По ее данным, случаи заболевания зарегистрированы, помимо Мексики, в США, Канаде, Великобритании, Новой Зеландии, Испании и Франции.

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины сегодня, 27 апреля, рассмотрит проблему распространения свиного гриппа в мире и примет комплекс мер по воспрепятствованию его проникновения в страну.

ua.korrespondent.net