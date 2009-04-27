В России готовят рекомендации по диагностике свиного гриппа

В России готовят рекомендации по профилактике и диагностике свиного гриппа.

Как передает РИА «Новости», главный государственный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО поручил директору Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" до 1 мая подготовить рекомендации по профилактике и диагностике гриппоподобных заболеваний, вызываемых высокопатогенными вирусами гриппа свиней А/H1N1.

В частности, директору ГНЦ "Вектор" поручено организовать подготовку специалистов (врачей-вирусологов и эпидемиологов) учреждений Роспотребнадзора по вопросам эпизоотологии, эпидемиологии и лабораторной диагностики высокопатогенного гриппа, а также обеспечить координацию сотрудничества органов и учреждений Росптребнадзора с другими странами по вопросам изучения высокопатогенных штаммов вируса гриппа, подготовки к пандемии, вызываемой его высокопатогенными вариантами, и совместного противодействия, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"По предварительным данным, заболевания вызваны реассортантом вируса гриппа типа A(H1N1), комбинация антигенов которого ранее не встречалась у вирусов гриппа, вызывающих заболевания людей или свиней, - информирует ведомство. - Предположительно, вирус, в результате мутаций изменив свои биологические свойства, приобрел способность инфицировать людей и вызвать тяжелые клинические формы заболеваний".

Правительство США внимательно отслеживает ситуацию вокруг вспышки свиного гриппа в Мексике, оснований для паники у американских граждан нет, сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Роберта ГИББСА.

Мексиканские власти официально подтвердили факт смерти 20 человек от свиного гриппа H1N1, причина еще 48 летальных исходов пока точно не установлена. Всего заболели более тысячи человек, ВОЗ и ученые не исключают возможности пандемии.

В интервью телеканалу NBC Р.ГИББС сообщил, что представители здравоохранения и национальной безопасности регулярно докладывают президенту Бараку ОБАМЕ о ситуации с распространением свиного гриппа.

"Гражданам важно понять, что мы предпринимаем соответствующие меры предосторожности. Что бы ни случилось - не время паниковать", - сказал Р.ГИББС.

Ранее сообщалось, что власти США устанавливают источник заражения людей на юге страны гриппом свиней. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения США, эпидемиологи подтверждают 11 случаев заражения людей гриппом свиней в США: семь человек заболели в Калифорнии, в Техасе - двое, в Канзасе - двое.

Представитель Центра рассказал, что во всех округах, где были зафиксированы заражения, работают эпидемиологи. США также отправили своих специалистов в Мексику.

Министр здравоохранения Мексики Хосе Ангел КОРДОВА ранее сообщил, что более 1,3 тысячи человек в Мексике инфицированы вирусом свиного гриппа.