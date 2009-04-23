Псориаз вызывает диабет и гипертонию

У женщин, страдающих псориазом, повышен риск развития сахарного диабета, сообщает Reuters. Сотрудники Гарвардской медицинской школы в Бостоне изучили данные о нескольких тысячах медсестер, принимавших участие в исследовании 1991 года, и проверили, какие проблемы со здоровьем появлялись у них через определенные промежутки времени.

За четырнадцать лет псориаз был диагностирован у 1 813 участниц эксперимента. У этих больных на 63% чаще, чем у прочих, возникал сахарный диабет. А риск развития гипертонии у данной группы был на 17% выше, чем у тех, кто псориазом не страдал. Примечательно, что эти показатели оставались неизменными даже с учетом разного веса и возраста испытуемых, а также наличия у них вредных привычек, таких как курение.

Результаты работы позволили ученым предположить, что воспаление кожного покрова может приводить к повышению кровяного давления и вызывать резистентность к инсулину, которая предшествует диабету. По мнению исследователей, псориаз - это скорее системное заболевание, нежели простая кожная болезнь.

newsland.ru