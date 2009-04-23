Донетчина: в регионе растет число детей больных раком

В Донецкой области наблюдается тенденция роста частоты выявленных злокачественных новообразований у детей. Об этом сказал начальник главного управления охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации Александр Онищенко, выступая сегодня, 23 апреля на коллегии в ОГА.

"Особую тревогу вызывает тенденция роста показателя онкозаболеваемости у детей. За последние 4 года она выросла на 30% и составила в 2008 году 11,6 на 100 тысяч детей.. Главная причина этому - комплексное воздействие социальных и экологических причин", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что проблема заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований – это одна из наиболее актуальных на сегодня вопросов в охране здоровья.

Рак входит в число трех основных причин смерти во всех возрастных группах населения. В структуре заболеваемости населения, продолжил А.Онищенко, первое место занимают заболевания органов дыхания, затем молочной железы (у женщин), желудка, кожи и кишечника.

Одной из причин высокой онкозаболеваемости и смертности являются: курение, неблагоприятная экологическая ситуация, недостаточная работа с населением по вопросам здорового образа жизни и не своевременная диагностика онкозаболеваний.

"На сегодня имеет риск заболеть раком каждый 4-ый мужчина и каждая 6-я женщина. В лечебно-профилактических учреждениях области под диспансерным наблюдением находится более 96 тысяч онкологичных больных",- сказал он.

Также начальник управления здравоохранения указал, что первостепенная задача для медработников сотоит в том, чтобы выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии и особенно при профосмотре.

Однако, продолжил врач, главная причина того, что не позволяет врачам своевременно диагностировать онкопатологии является слабое обеспечение диагностической аппаратурой.

ostro.org